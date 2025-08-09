На шахте в Ростовской области обрушилась конструкция, два человека внутри

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Шерловская-Наклонная». Внутри находятся два человека. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Поступила информация об обрушении конструкции на глубине 500 метров. Два человека находятся на безопасном расстоянии. К месту направлена бригада горноспасателей, — прокомментировали в ведомстве.
Детали происшествия уточняются.
Напомним, шахта «Шерловская-Наклонная» находится в Красносулинском районе Дона, в 23 км восточнее города Зверево. Объект находится в промышленной эксплуатации с февраля 2007 года.
