Подросток впал в кому, выпив на спор 1,5 литра джин-тоника в Волгограде

У человека средних лет алкогольное отравление вызывает концентрация этанола в крови в диапазоне от 3 г и выше, подросткам достаточно содержания 1,6 г.

В Волгоградской области участились случаи отравления алкоголем.

О наиболее тяжелых из них рассказывает главный внештатный токсиколог облздрава Сергей Ларионов.

«В центр острых отравлений ежегодно поступает 100−150 человек, отравившихся алкоголем. 2−3% их этих случаев связаны с суррогатом. Только с начала лета медикам пришлось спасать 35 пациентов», — делится эксперт.

В 2023 году от отравления метиловым спиртом пострадала семья из четырех человек. Ее глава скончался до приезда скорой, остальным предстояло длительное лечение, в том числе, от почечной недостаточности и токсического гепатита.

Были и вопиющие случаи с детьми. Один ребенок отравился метанолом, приняв жидкость за лимонад. Второй впал в алкогольную кому после крепкого алкоголя. Третий оказался в таком же состоянии, выпив на спор 1,5-литровую бутылку джин-тоника. Он выжил только благодаря усилиям медиков.

Специалист напоминает: у человека средних лет алкогольное отравление вызывает концентрация этанола в крови в диапазоне от трех граммов на литр и выше. Подросткам достаточно содержания 1,6 граммов этанола на литр крови. Увеличение концентрации может привести к летальному исходу.