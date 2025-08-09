Подросток впал в кому, выпив на спор 1,5 литра джин-тоника в Волгограде

Были и вопиющие случаи с детьми. Один ребенок отравился метанолом, приняв жидкость за лимонад. Второй впал в алкогольную кому после крепкого алкоголя. Третий оказался в таком же состоянии, выпив на спор 1,5-литровую бутылку джин-тоника. Он выжил только благодаря усилиям медиков.