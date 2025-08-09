Ричмонд
Количество пострадавших во время взрыва на заводе в Стерлитамаке увеличилось до 38 человек

В МЧС Башкирии, сообщили, что число пострадавших на заводе выросло до 38 человек.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших во время взрыва на производственной площадке завода в Стерлитамаке увеличилось до 38 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 31 один из них был госпитализирован, погибших нет.

Для ликвидации последствий ЧП были задействованы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 155 человек и 48 единиц техники. Работает и межведомственный оперативный штаб.

Фото: МЧС РБ.

В настоящий момент сразу 4 передвижных лаборатории провели свои замеры воздуха на наличие опасных веществ. В настоящий момент превышения их допустимых концентраций не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле всех оперативных и экстренных служб, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

