Двух жителей Калининграда подозревают в незаконной рубке и археологических поисках

По предварительной информации, с июля по август двое жителей Калининграда с использованием специальной техники с целью проведения поиска и изъятия археологических предметов повредили культурный слой почвы в пос. Нагорное Багратионовского района и разрушили подвальные строения домов более 100-летней постройки. Кроме того, в ходе производства земляных работ были повреждены деревья. Окружающей среде был причинен ущерб в размере свыше 150 тыс. рублей.