Милиция задержала троих белорусов, вырастивших растения из иностранных семян для лаборатории под Толочином

Три белоруса могут сесть, вырастив заграничные семена на участке под Толочином.

Источник: Комсомольская правда

В Толочинском районе милиция накрыла нарколабораторию, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Так, таможенники совместно с криминальной милицией ликвидировали преступную группу. Были задержаны трое белорусов. На участке одного из них злоумышленники выращивали опасные растения из семян, купленных за границей.

При обыске были обнаружены и изъяты 2,9 килограмма наркотического растительного вещества, а также приспособления для выращивания и сушки опасных растений, запрещенные грибы и кусты мака.

Задержанных будут судить за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку наркотиков (ч.1 и ч.2 ст. 328, ст. 329 Уголовного кодекса Беларуси).

Фигурантам грозит до пяти лет заключения.

Отдельно за выращивание запрещенного мака хозяина участка привлекли к административной ответственности (ст. 17.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

