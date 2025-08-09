Милиция задержала троих белорусов, вырастивших растения из иностранных семян для лаборатории под Толочином

В Толочинском районе милиция накрыла нарколабораторию, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, таможенники совместно с криминальной милицией ликвидировали преступную группу. Были задержаны трое белорусов. На участке одного из них злоумышленники выращивали опасные растения из семян, купленных за границей.
При обыске были обнаружены и изъяты 2,9 килограмма наркотического растительного вещества, а также приспособления для выращивания и сушки опасных растений, запрещенные грибы и кусты мака.
Задержанных будут судить за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку наркотиков (ч.1 и ч.2 ст. 328, ст. 329 Уголовного кодекса Беларуси).
Фигурантам грозит до пяти лет заключения.
Отдельно за выращивание запрещенного мака хозяина участка привлекли к административной ответственности (ст. 17.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
