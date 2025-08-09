Министр здравоохранения РФ взял на контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке. По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.
По его словам, в настоящее время выполняется эвакуация пострадавших в тяжелом состоянии в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.