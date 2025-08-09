Ричмонд
Министр здравоохранения РФ взял на контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. 31 пострадавший при инциденте на предприятии в Стерлитамаке госпитализирован в больницы, состояние 14 из них оценивается медиками как тяжелое. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке. По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.

По его словам, в настоящее время выполняется эвакуация пострадавших в тяжелом состоянии в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.