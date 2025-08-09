В Красноярске автомобилистка сбила 6-летнюю девочку во дворе на улице Мичурина

В Красноярске, во дворе на улице Мичурина, произошел инцидент, в результате которого женщина-водитель иномарки сбила шестилетнюю девочку. По предварительным данным полиции, наезд произошел во время поворота направо в дворовом проезде. Пострадавшая была срочно доставлена в больницу с травмами.