В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

В поселке Борисовка Борисовского района сдетонировал беспилотник. В результате пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но он умер в больнице, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Лечение продолжит амбулаторно. Еще один мирный житель был ранен в районе хутора Церковный при атаке дрона на грузовик. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.

Это уже четвертый погибший в регионе с начала суток. Минобороны сообщало, что ночью над областью сбиты восемь беспилотников. В селе Почаево БПЛА сбросил взрывное устройство на дом, погибла мирная жительница. Днем в селе Байцуры Борисовского района дрон ударил по движущемуся автомобилю. Находившаяся внутри супружеская пара погибла.

