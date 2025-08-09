Повисшую на окне пятого этажа женщину спасли в Алматы

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в микрорайоне Алгабас. Во время мытья окон женщина оступилась, выпала из квартиры и повисла, держась за оконную раму и кронштейн кондиционера.
«В любой момент она могла сорваться и упасть с пятого этажа. На место выехали пожарные МЧС. Пока спасатели поднимались на автолестнице, диспетчер службы 112 через очевидца просил пострадавшую сохранять спокойствие», — сообщили в ведомстве.
Женщину аккуратно сняли с высоты и передали медикам. Видео спасения попало в социальные сети.