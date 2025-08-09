«Бывший руководитель» лишил воронежскую пенсионерку 1,2 млн рублей

Обратившаяся в полицию горожанка рассказала, что в конце июля ей пришло сообщение с неизвестного номера. Представившийся руководителем с ее бывшей работы мужчина, сообщил, что налоговая проверка выявила фиктивный договор, который был оформлен на ее имя. Собеседник заявил, что скоро с женщиной свяжутся налоговики, и действительно, они не замедлили появиться.