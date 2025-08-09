«Бывший руководитель» лишил воронежскую пенсионерку 1,2 млн рублей

Об этом накануне, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Обратившаяся в полицию горожанка рассказала, что в конце июля ей пришло сообщение с неизвестного номера. Представившийся руководителем с ее бывшей работы мужчина, сообщил, что налоговая проверка выявила фиктивный договор, который был оформлен на ее имя. Собеседник заявил, что скоро с женщиной свяжутся налоговики, и действительно, они не замедлили появиться.
Затем были звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, Центробанка
Пытаясь «спасти» свои сбережения, женщина отправилась в банк, следуя указаниям мошенников. Сняв все деньги (1 млн 190 тысяч рублей), она перевела их на продиктованные ей реквизиты «безопасного счета».
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Всего же за минувшие сутки в регионе от действий киберпреступников пострадали 14 человек. Еще у одного воронежца деньги похитили с банковской карты. Общий ущерб составил порядка 5 млн рублей.