Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бывший руководитель» лишил воронежскую пенсионерку 1,2 млн рублей

Крупной суммы денег лишилась 72-летняя жительница Воронежа после общения с «бывшим начальником».

Источник: Freepik

Об этом накануне, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Обратившаяся в полицию горожанка рассказала, что в конце июля ей пришло сообщение с неизвестного номера. Представившийся руководителем с ее бывшей работы мужчина, сообщил, что налоговая проверка выявила фиктивный договор, который был оформлен на ее имя. Собеседник заявил, что скоро с женщиной свяжутся налоговики, и действительно, они не замедлили появиться.

Затем были звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, Центробанка и т. д. Потерпевшей сообщили, что на нее завели уголовное дело. Также пенсионерку уведомили об оформлении нотариальной доверенности на право распоряжения ее денежными средствами.

Пытаясь «спасти» свои сбережения, женщина отправилась в банк, следуя указаниям мошенников. Сняв все деньги (1 млн 190 тысяч рублей), она перевела их на продиктованные ей реквизиты «безопасного счета».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Всего же за минувшие сутки в регионе от действий киберпреступников пострадали 14 человек. Еще у одного воронежца деньги похитили с банковской карты. Общий ущерб составил порядка 5 млн рублей.