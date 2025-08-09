Ричмонд
В Уфе автоинспекторы задержали 16-летнего подростка за рулем Daewoo Nexia

16-летний уфимец сел за руль иномарки и был задержан сотрудниками ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка за рулем Daewoo Nexia. Автоинспекторы патрулировали улицы города в рамках профилактической операции «Не рули, Малай!», и на улице Юрия Гагарина остановили иномарку. Как оказалось, ее водителю нет 18 лет, как и водительских прав, соответственно. На место происшествия пришлось вызвать мать парня и уже в ее присутствии отстранить нарушителя от управления, а саму иномарку отправили на спецстоянку.

— В отношении родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего, — добавили в пресс-службе уфимской ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.