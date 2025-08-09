Горняк погиб при обрушении породы в ростовской шахте

В шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе Ростовской области на глубине 500 метров произошло обрушение породы, в результате чего погиб один мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«В результате обрушения кровли породы погиб один человек. Других пострадавших нет», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала.
Кроме того, уточняется, что на место происшествия была направлена специализированная горноспасательная бригада. Шахта «Шерловская-Наклонная» продолжает функционировать в штатном режиме, угрозы для других работников и инфраструктуры не зафиксировано.