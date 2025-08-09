Часть пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевозят в Уфу

Как отмечает пресс-служба главы республики, он назвал случившееся «серьезным чрезвычайным происшествием» и отметил, что «практически по всем ребятам приняли решение». Главной задачей он назвал сохранение жизни каждого пострадавшего. По его словам, в реанимации находятся семь человек, и выразил надежду, что «всё будет хорошо, и они быстро пойдут на поправку».