Часть пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевозят в Уфу

Как отмечает пресс-служба главы республики, он назвал случившееся «серьезным чрезвычайным происшествием» и отметил, что «практически по всем ребятам приняли решение». Главной задачей он назвал сохранение жизни каждого пострадавшего. По его словам, в реанимации находятся семь человек, и выразил надежду, что «всё будет хорошо, и они быстро пойдут на поправку».
Отмечается, что глава республики прервал свой график рабочей поездки в Стерлитамаке и посетил пострадавших в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС, в результате разгерметизации сварного шва установки на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке пострадали 38 человека, 31 из них госпитализирован, погибших нет.
Последствия происшествия ликвидируют 155 человек и 48 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. В Главном управлении МЧС России по республике функционирует межведомственный оперативный штаб.