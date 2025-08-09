Ричмонд
Уголовное дело могут возбудить после стрельбы на КАД в Ленобласти

Инцидент произошел 8 августа.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после стрельбы на внешнем кольце КАД в Ленобласти, сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 8 августа. Около 17:58 в полицию Всеволожского района обратился 37-летний автомобилист на «Тойота Литайс». Мужчина рассказал, что во время дорожной перепалки неизвестный на «Ситроен» выстрелил в сторону его машины из пневматического пистолета. Далее стрелявший уехал с места событий.

Обратившийся к правоохранителям не пострадал. Поврежден его автомобиль, разбилось боковое стекло со стороны водителя.

«️Приняты меры к розыску и задержанию стрелка», — пояснили в пресс-службе.

Также стало известно, что до семи увеличилось число пострадавших в ДТП под Петербургом.