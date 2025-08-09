Ричмонд
В Калининграде самокатчик попал под автомобиль

Водитель средства индивидуальной мобильности не имел защитного шлема.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего в Калининграде столкновения автомобиля и электросамоката. ДТП произошло сегодня, в 13:14 по местному времени на перекрестке улиц Бассейной и лейтенанта Катина.

По информации регионального УГИБДД, 16-летний самокатчик двигался по проезжей части дороги, хотя рядом имелась велодорожка. Юноша был без шлема и водительского удостоверения.

— Совершая поворот налево, водитель электросамоката допустил столкновение с попутным автомобилем, — добавили в полиции. — Несовершеннолетний получил травмы.