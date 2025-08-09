В Ростовской области при обрушении горной породы погиб шахтер

«Девятого августа в шахте “Шерловская-Наклонная” в Красносулинском районе произошло падение горной породы на проходчика шахты. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался», — говорится в релизе.
По данным МЧС, при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров произошло обрушение породы, под завалом оказался рабочий, двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно. Тело погибшего подняли на поверхность.
В управлении прокуратуры по Ростовской области организовали проверку.
«Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».