У Минобороны похитили квартиры в Москве на 1 млрд рублей

Вторая попытка хищения произошла в 2019 году. В этот раз злоумышленники воспользовались неопределенным статусом объектов. По версии следствия, они выдавали себя за военнослужащих с помощью поддельных документов. При этом злоумышленники никогда не служили в армии и не имели права на жилье Минобороны России.