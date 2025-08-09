Ричмонд
У Минобороны похитили квартиры в Москве на 1 млрд рублей

Полиция расследует дело о хищении у Минобороны России 12 квартир в Новогиреево, предназначенных для военнослужащих. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году злоумышленники уже пытались похитить эти квартиры у ведомства. Тогда был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Суд оставил вопрос о принадлежности квартир для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вторая попытка хищения произошла в 2019 году. В этот раз злоумышленники воспользовались неопределенным статусом объектов. По версии следствия, они выдавали себя за военнослужащих с помощью поддельных документов. При этом злоумышленники никогда не служили в армии и не имели права на жилье Минобороны России.

Расследование приостанавливалось, но теперь возобновлено. Минобороны проходит по делу потерпевшим. Общая сумма ущерба составляет около 1 млрд руб, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

