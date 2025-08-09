В Ростовской области завели дело после гибели проходчика при обрушении в шахте

В Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели проходчика шахты. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба СУ СК России по донскому региону.
Как уточняют в ведомстве, дело возбуждено в рамках статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
— Следователи уже работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего, — подчеркивают в СК.
Напомним, обрушение конструкции произошло на глубине 500 метров. После этого на помощь к трем проходчикам выдвинулась бригада горноспасателей. Один шатер погиб под завалами, двое других в момент обрушения оказались на безопасном расстоянии. По данным МЧС, медицинская помощь им не требуется.
Подпишись на нас в Telegram.