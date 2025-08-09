В Ростовской области завели дело после гибели проходчика при обрушении в шахте

Напомним, обрушение конструкции произошло на глубине 500 метров. После этого на помощь к трем проходчикам выдвинулась бригада горноспасателей. Один шатер погиб под завалами, двое других в момент обрушения оказались на безопасном расстоянии. По данным МЧС, медицинская помощь им не требуется.