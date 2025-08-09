Прокуратура начала проверку в связи с обрушением на шахте в Ростовской области

В Ростовской области начали проверку после обрушения породы на шахте «Шерловская-Наклонная». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
— Организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также контролируется ход расследования уголовного дела, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее в СК по факту гибели проходчика шахты завели дело в рамках статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
Напомним, обрушение конструкции произошло сегодня, 9 августа, на глубине 500 метров. После этого на помощь к трем проходчикам выдвинулась бригада горноспасателей. Один шатер погиб под завалами, двое других в момент обрушения оказались на безопасном расстоянии. По данным МЧС, медицинская помощь им не требуется.
Подпишись на нас в Telegram.