Прокуратура начала проверку в связи с обрушением на шахте в Ростовской области

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии на шахте «Шерловская-Наклонная».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали проверку после обрушения породы на шахте «Шерловская-Наклонная». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

— Организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также контролируется ход расследования уголовного дела, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в СК по факту гибели проходчика шахты завели дело в рамках статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Напомним, обрушение конструкции произошло сегодня, 9 августа, на глубине 500 метров. После этого на помощь к трем проходчикам выдвинулась бригада горноспасателей. Один шатер погиб под завалами, двое других в момент обрушения оказались на безопасном расстоянии. По данным МЧС, медицинская помощь им не требуется.

