В Новосибирской области подростка-зацепера ударило током на электропоезде

В Искитиме 15-летний подросток получил удар током от контактной сети, когда находился на электропоезде. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, это произошло сегодня около 20:00 на платформе Монолитная. Мальчик забрался на поезд и оказался слишком близко к проводам, по которым проходит высокое напряжение. С серьезными ожогами его доставили в больницу.
Транспортная прокуратура проверяет, как соблюдаются правила безопасности на железной дороге и как работают службы, которые должны предотвращать подобные случаи среди подростков.