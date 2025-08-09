В Судаке спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на 1 километр

Напомним, в Крыму спасатели помогли сапбордистам. В селе Каменское в море унесло три сапборда, на которых находились шесть человек. Им потребовалась помощь. Два сап-борда находились на отдалении около 500 метров от берега, еще один около 600−800 метров от суши.