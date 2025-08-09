Ричмонд
В Судаке спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на 1 километр

Специалисты спустили на воду маломерное судно, которое доставило мужчину обратно на берег.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

В Судаке спасатели помогли мужчине на каяке, которого унесло в море на один километр, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Специалисты спустили на воду маломерное судно, которое доставило мужчину обратно на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, в Крыму спасатели помогли сапбордистам. В селе Каменское в море унесло три сапборда, на которых находились шесть человек. Им потребовалась помощь. Два сап-борда находились на отдалении около 500 метров от берега, еще один около 600−800 метров от суши.

Ранее мы сообщали, в Керченском проливе сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России спасли рыбаков, которые дрейфовали на сломанном катере.