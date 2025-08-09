В Ростовской области погибшего при обрушении шахтера подняли на поверхность

В Красносулинском районе Ростовской области после обрушения в шахте из-под завала извлекли погибшего проходчика. Уточненная информация вечером 9 августа поступила от ГУ МЧС России по региону.
— Один из рабочих оказался под завалом, его тело уже подняли на поверхность. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно, — рассказали в экстренном ведомстве.
Напомним, обрушение конструкции произошло сегодня, 9 августа, на глубине 500 метров в шахте «Шерловская-Наклонная». После этого на помощь к трем проходчикам выдвинулась бригада горноспасателей.
Известно, что к этому моменту по факту гибели одного из проходчиков шахты возбуждено уголовное дело. В ситуации разбираются следователи. Также ход расследования на контроль взяли в прокуратуре.
Подпишись на нас в Telegram.