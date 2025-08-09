В Уфе летучая мышь залетела на 14 этаж: пришлось вызывать спасателей

В ночь на 9 августа спасателям республиканского Госкомитета по ЧС пришлось выезжать на необычный вызов. Жители уфимской многоэтажки сообщили, что в их подъезд на 14 этаже залетела летучая мышь — и не может выбраться на свободу. Пришлось выручать рукокрылого «путешественника» профессионалам — они аккуратно поймали его и отпустили в естественную среду обитания.