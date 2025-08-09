Ричмонд
В Аксае водитель иномарки сбил 6-летнего ребенка на велосипеде

В Аксае водитель сбил 6-летнего велосипедиста, ребенок попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае под колесами иномарки пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

Индицент произошел 9 августа, около 12:50, на пересечении улиц Платова и Шевченко. Предварительно, 43-летний водитель «Киа» наехал на юного велосипедиста при повороте налево.

— Пострадавший с травмами был госпитализирован, — отметили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах, особенно в местах, где могут проходить пешеходы. Нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

