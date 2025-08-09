Ричмонд
В Самаре нашли мертвым мужчину, который ушел кататься на сапе и пропал 5 августа

8 августа в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской появилось сообщение о том, что пропавший Андрей Фролов погиб.

Напомним, 30-летний самарец пропал несколько дней назад. Андрей Фролов ушел кататься на сапборде 5 августа. Последний раз мужчина выходил на связь в 18:42, когда находился на пляже на Проране. После телефон Андрея был уже отключен.

Позднее поисковики найдут сапборд около пивзавода, в районе Ульяновского спуска.

Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким Андрея Фролова в связи с безвременной кончиной.

