Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли санавиацией в Уфу

Минздрав Башкирии: пятерых пострадавших на заводе эвакуировали санавиацией в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых пострадавших во время взрыва на заводе в Стерлитамаке с помощью санавиации доставили в Уфу. Как сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, одного пациента госпитализировали в Республиканский ожоговый центр, двоих — в городскую больницу № 21, еще двоих — в клинику БГМУ.

Напомним, что по последним данным СК Башкирии число пострадавших во время производственного ЧП на заводе в Стерлитамаке составляет 38 человек, погибших нет. 31 из них был госпитализирован, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Работает оперштаб, который контролирует ликвидацию всех последствий происшествия на предприятии, а также оказания помощи всем пострадавшим. Глава Башкирии Радий Хабиров также пообещал лично проконтролировать этот вопрос.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.