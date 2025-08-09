Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли санавиацией в Уфу

Напомним, что по последним данным СК Башкирии число пострадавших во время производственного ЧП на заводе в Стерлитамаке составляет 38 человек, погибших нет. 31 из них был госпитализирован, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Работает оперштаб, который контролирует ликвидацию всех последствий происшествия на предприятии, а также оказания помощи всем пострадавшим. Глава Башкирии Радий Хабиров также пообещал лично проконтролировать этот вопрос.