В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе

Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома № 43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.
«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование», — отметили в пресс-службе.
По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.
Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.