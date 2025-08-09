В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе

Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома № 43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.