В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города.

Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома № 43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование», — отметили в пресс-службе.

По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.

Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.