Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Кубани

В хуторе Северин Тбилисского района на ул. Дзержинского 9 августа произошло ДТП, в результате которого погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, 21-летняя мать с сыном воспользовалась услугами такси. Когда женщина расплачивалась с водителем, мальчик оказался перед автомобилем в слепой зоне. 36-летний местный житель, управлявший машиной, якобы не увидел ребенка и совершил наезд при отъезде.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Двухлетний мальчик скончался от полученных травм.

Полиция Кубани проводит проверку по факту происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.