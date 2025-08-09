Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Кубани

По предварительным данным, 21-летняя мать с сыном воспользовалась услугами такси. Когда женщина расплачивалась с водителем, мальчик оказался перед автомобилем в слепой зоне. 36-летний местный житель, управлявший машиной, якобы не увидел ребенка и совершил наезд при отъезде.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Двухлетний мальчик скончался от полученных травм.
Полиция Кубани проводит проверку по факту происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства аварии.