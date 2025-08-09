В Ростовской области участник наркосиндиката получил 14 лет колонии

32-летнего жителя области задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. По данным следствия, с 2021 по 2023 год мужчина работал на один из интернет-магазинов. Он был курьером и делал тайники-закладки, а с сообщниками связывался через мессенджеры.