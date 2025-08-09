В Ростовской области участник наркосиндиката получил 14 лет колонии

В Ростовской области осудили участника наркосиндиката, распространявшего запрещенные вещества по всей стране, сообщили в ГУ МВД России по региону.
32-летнего жителя области задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. По данным следствия, с 2021 по 2023 год мужчина работал на один из интернет-магазинов. Он был курьером и делал тайники-закладки, а с сообщниками связывался через мессенджеры.
При задержании у подозреваемого изъяли более килограмма наркотиков, предназначенных для фасовки и продажи. В итоге собранных доказательств хватило для передачи дела в суд.
Аксайский районный суд с участием присяжных заседателей признал мужчину виновным. Присяжные сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.
Напомним, ранее донские силовики накрыли подпольную лабораторию и изъяли 1 тонну наркотиков.
Подпишись на нас в Telegram.