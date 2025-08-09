Ричмонд
В Ростовской области участник наркосиндиката получил 14 лет колонии

Курьер наркосиндиката получил срок в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили участника наркосиндиката, распространявшего запрещенные вещества по всей стране, сообщили в ГУ МВД России по региону.

32-летнего жителя области задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. По данным следствия, с 2021 по 2023 год мужчина работал на один из интернет-магазинов. Он был курьером и делал тайники-закладки, а с сообщниками связывался через мессенджеры.

При задержании у подозреваемого изъяли более килограмма наркотиков, предназначенных для фасовки и продажи. В итоге собранных доказательств хватило для передачи дела в суд.

Аксайский районный суд с участием присяжных заседателей признал мужчину виновным. Присяжные сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее донские силовики накрыли подпольную лабораторию и изъяли 1 тонну наркотиков.

