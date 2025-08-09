«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает!»: мэр Стерлитамака обратился к горожанам после взрыва на заводе

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов обратился к горожанам, призвав их не верить слухам, распространяемых в сети после взрыва на промышленном предприятии. В посте, который глава администрации опубликовал у себя на странице в соцсетях, он заверил, что аварийная ситуация на площадке завода никак не угрожает жизни и здоровью жителей города. Все разговоры об опасных выбросах не соответствуют действительности, поскольку поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана. Именно поэтому все последствия ЧП удалось оперативно локализовать. Сейчас сразу 4 передвижные лаборатории проводят замеры воздуха на концентрацию вредных веществ в воздухе — ни одна из них не зафиксировала никаких опасных превышений.
— Могу заверить: ситуация находится на моем личном контроле и контроле всех служб и ведомств. Все необходимые меры безопасности предприняты. Всем пострадавшим жителям оказывается медицинская помощь. Прошу вас не верить слухам, а доверять только официальным источникам информации! — призвал Эмиль Шаймарданов.
