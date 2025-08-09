В Молодечно в результате неудачной парковки под колесами иномарки погибла пешеход

Удар оказался смертельным: пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, продолжила движение и заехала на крыльцо магазина. На место аварии оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Ребенок госпитализирован с незначительными травмами, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.