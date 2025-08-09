В Молодечно в результате неудачной парковки под колесами иномарки погибла пешеход

9 августа, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно водитель иномарки перепутала педали и совершила наезд на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По информации, в Молодечно днем произошло ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Инцидент случился на неохраняемой парковке возле магазина по ул. Богдана Хмельницкого.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно перепутал педали. Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила женщину, которая в тот момент проходила мимо со своим пасынком-подростком.
Удар оказался смертельным: пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, продолжила движение и заехала на крыльцо магазина. На место аварии оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Ребенок госпитализирован с незначительными травмами, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины, приведшие к трагической ошибке водителя. -0-