Лихач устроил часовую погоню с полицией под крики «Русские не сдаются!»

Как оказалось, это был принципиальный протест, сообщает Телеграм-канал Baza. Драма началась в ночь на 4 августа, когда Курина остановили сотрудники ГИБДД. Он отказался выходить из машины и даже зажал руку полицейского стеклом, за что отправился на сутки в изолятор. Условия содержания Дмитрию категорически не понравились, о чем он активно жаловался в своих роликах в TikTok прямо из-за решетки.