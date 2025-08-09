Лихач устроил часовую погоню с полицией под крики «Русские не сдаются!»

Эпичная часовая погоня в лучших традициях голливудских боевиков развернулась на улицах Димитровграда Ульяновской области. Местный житель Дмитрий Курин на своем черном минивэне заставил гоняться за собой наряды полиции и Росгвардии, таранил патрульные машины и был задержан под одобрительные крики толпы. Вишенкой на торте стал результат медосвидетельствования — в крови нарушителя не нашли ни алкоголя, ни наркотиков.
Как оказалось, это был принципиальный протест, сообщает Телеграм-канал Baza. Драма началась в ночь на 4 августа, когда Курина остановили сотрудники ГИБДД. Он отказался выходить из машины и даже зажал руку полицейского стеклом, за что отправился на сутки в изолятор. Условия содержания Дмитрию категорически не понравились, о чем он активно жаловался в своих роликах в TikTok прямо из-за решетки.
Получив штраф и выйдя на свободу, Курин, видимо, дал себе зарок больше не попадать в «неприятные условия». Поэтому, когда 8 августа его остановили повторно, он, не раздумывая, нажал на газ.
Погоня продолжалась больше часа. Попытка заблокировать его на улице Октябрьской провалилась — Дмитрий протаранил патрульные автомобили и помчался дальше. Финальная сцена развернулась на улице Промышленной, где толпа силовиков все же смогла скрутить лихача. Процесс задержания сопровождался криками очевидцев: «Русские не сдаются!».
По решению суда Дмитрий Курин вновь отправился в изолятор, но на этот раз уже на 10 суток. Как сообщается, медики не обнаружили в его крови запрещенных веществ.