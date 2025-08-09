Гладков: ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Белгородской области

В субботу украинские военные обстреляли и атаковали дронами одиннадцать населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Атаки Вооруженных сил Украины на нашу область продолжаются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что в поселке Малиновка Белгородского района с беспилотника были сброшены взрывные устройства на территорию домовладения, в результате чего повреждены две надворные постройки.
В хуторе Церковный вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, в одном из помещений которого повреждена кровля. В селе Нечаевка после удара выбиты окна в частном доме.
В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона была повреждена линия электропередачи. В селе Замостье в результате атаки FPV-дрона пострадали два частных домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект, а в поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В селе Казинка дрон ударил по коммерческому объекту, добавил губернатор.
«В поселке Борисовка Борисовского района вследствие детонации дрона после обхода территории выявлены повреждения в трех частных домах. В селе Березовка беспилотник атаковал частный дом, в результате чего пробита кровля. В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на дорожном полотне», — сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник убил супружескую пару.