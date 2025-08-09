Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Белгородской области

В поселке Малиновка ВСУ сбросили с БПЛА взрывные устройства на территорию домовладения.

Источник: Аргументы и факты

В субботу украинские военные обстреляли и атаковали дронами одиннадцать населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки Вооруженных сил Украины на нашу область продолжаются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в поселке Малиновка Белгородского района с беспилотника были сброшены взрывные устройства на территорию домовладения, в результате чего повреждены две надворные постройки.

В хуторе Церковный вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, в одном из помещений которого повреждена кровля. В селе Нечаевка после удара выбиты окна в частном доме.

В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона была повреждена линия электропередачи. В селе Замостье в результате атаки FPV-дрона пострадали два частных домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект, а в поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В селе Казинка дрон ударил по коммерческому объекту, добавил губернатор.

«В поселке Борисовка Борисовского района вследствие детонации дрона после обхода территории выявлены повреждения в трех частных домах. В селе Березовка беспилотник атаковал частный дом, в результате чего пробита кровля. В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на дорожном полотне», — сообщил Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник убил супружескую пару.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше