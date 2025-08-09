NYT: ЕС обеспокоен, что Путин и Трамп договорятся по Украине без него

ЕС хочет участвовать в переговорном процессе между РФ и США по украинскому вопросу.
Страны Евросоюза (ЕС) переживают, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут достичь договоренностей по урегулированию украинского конфликта без учета их позиций. Об этом сообщила газета New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.
«Европейцы обеспокоены тем, что Трамп и Путин самостоятельно придут к соглашению», — говорится в материале. Он опубликован на сайте NYT.
Как сообщают источники издания, государства ЕС стремятся обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече между Путиным и Трампом. Кроме того, европейские страны выражают желание стать участниками переговорного процесса. Однако, по мнению газеты, вероятность этого невысока.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп встретится с Путиным на некогда принадлежащей России Аляске: чем обусловлен этот выбор. Карта.
Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, Украина может потерять в качестве союзника в ЕС Чехию, если на осенних выборах там победит бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, который является союзником премьера Венгрии Виктора Орбана. Бабиш ранее много критиковал Украину и военную помощь Киеву. ЕС вновь остается в стороне от переговорного процесса, направленного на разрешение украинского конфликта.