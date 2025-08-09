NYT: ЕС обеспокоен, что Путин и Трамп договорятся по Украине без него

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, Украина может потерять в качестве союзника в ЕС Чехию, если на осенних выборах там победит бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, который является союзником премьера Венгрии Виктора Орбана. Бабиш ранее много критиковал Украину и военную помощь Киеву. ЕС вновь остается в стороне от переговорного процесса, направленного на разрешение украинского конфликта.