С милым рай и в шалаше: Украинский полицейский сбежал Украины со своим бойфрендом*

Ранее стало известно об изобретательном жители Хмельницкой области, который попытался покинуть Незалежную через молдавскую границу. 48-летний мужчина купил в Сети дельтаплан за 500 евро и попытался улететь на нём. Дерзкий план окончился конфузом: пилот не успел даже начать разгоняться для взлёта в поле, когда его остановили сотрудники госпогранслужбы Украины.