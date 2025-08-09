Ричмонд
В Москве в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом погибли два человека

Мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, был доставлен в медицинское учреждение.

Источник: Аргументы и факты

На Ходынском бульваре в Москве произошло столкновение мотоцикла с электровелосипедом курьера. В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла, сообщили в столичной прокуратуре.

«По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который затем врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия. Мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что проведение процессуальных действий по факту дорожной аварии находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее в Красноярском крае водитель без прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил мать с грудным ребенком.