В Москве в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом погибли два человека

«По предварительным данным, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который затем врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия. Мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.