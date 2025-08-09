Мужчина напал с ножом на ребенка и украл у него 1,7 миллиона рублей

По словам местных жителей, мать отправила сына в магазин за продуктами. Там его отец снял деньги, после чего отправил его домой в одиночку. Преступник следил за мальчиком от магазина, и, когда тот уже подходил к своему дому, расположенному на улице Татьяны Снежиной, напал на него, выхватил сумку с деньгами и скрылся. В это время мальчик кричал и звал на помощь.