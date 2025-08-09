Мужчина напал с ножом на ребенка и украл у него 1,7 миллиона рублей

В Новосибирске мужчина с ножом в пятницу, 8 августа, напал на ребенка с сумкой, в которой находилось 1,7 миллиона рублей. Злоумышленник некоторое время преследовал мальчика, после чего напал на него.
По словам местных жителей, мать отправила сына в магазин за продуктами. Там его отец снял деньги, после чего отправил его домой в одиночку. Преступник следил за мальчиком от магазина, и, когда тот уже подходил к своему дому, расположенному на улице Татьяны Снежиной, напал на него, выхватил сумку с деньгами и скрылся. В это время мальчик кричал и звал на помощь.
Скрываясь с деньгами, мужчина утопил машину из-за сильных дождей. В результате ему пришлось бросить машину и убежать с сумкой. Полицейские изъяли автомобиль нападавшего, эксперты изучают машину, передает Telegram-канал Shot.
4 июля в Сергиевом Посаде неизвестный мужчина возрастом около 50 лет ранил девятилетнего ребенка ножом в шею во дворе дома. После этого злоумышленник убежал и спрятался в квартире одного из ближайших домов. Ребенка госпитализировали в средней степени тяжести.