Ребенок погиб под рухнувшей стеной гаража в Нижнем Новгороде. Видео

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в доме № 103 вечером 7 августа обрушились перекрытия. По предварительным данным погиб мужчина, который занимался ремонтом в квартире. Площадь обрушения составила 30 квадратных метров.