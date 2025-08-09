Сломавшего ногу россиянина эвакуировали вертолетом в казахстанских горах

Пресс-служба казахстанского МЧС заявила, что российский турист был эвакуирован при помощи вертолета из высокогорной местности.
Житель России сломал ногу, путешествуя по перевалу Гляциологов, высота которого составляет 3940 метров. Встреченные туристы рассказали о нем спасателям.
Мужчине оказали первую помощь и подготовили к транспортировке, после чего эвакуировали вертолетом.
