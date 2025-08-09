Поезд с пассажирами сошел с рельсов под Арзамасом

Как сообщало URA.RU ранее, шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Безопасность пассажиров и расписание следования поездов также не было нарушено, обошлось без пострадавших.