Минобороны: средства ПВО сбили 35 дронов ВСУ над регионами России

В частности, 19 дронов сбито над Краснодарским краем, 9 — над Брянской областью, 4 — над Азовским морем.

Источник: Аргументы и факты

Средства российской ПВО сбили 35 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 15:30 до 18:00 по московскому времени 9 августа дежурными средствами ПВО было перехвачено и ликвидировано 35 украинских беспилотников самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что 19 дронов сбито над Краснодарским краем, 9 — над Брянской областью, 4 — над Азовским морем, 2 — над Калужской областью, 1 — над Московским регионом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевшие на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

