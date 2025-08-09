Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран выступил против коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью

Иран выступил против создания транспортного коридора, который соединял бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Об этом рассказал советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

Иранское руководство считает, что РФ также настроена против создания данного коридора.

Иран выступил против создания транспортного коридора, который соединял бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Об этом рассказал советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее», — сообщил советник верховного лидера в интервью агентству Tasnim. Он также выразил уверенность, что против этого настроена и РФ.

Велаяти заявил, что иранское руководство убеждено в поддержке России по вопросу недопустимости передачи контроля над Зангезурским коридором Соединенным Штатам, поскольку подобные действия со стороны НАТО направлены на подрыв сотрудничества между Ираном и Россией. Кроме того, он подчеркнул, что для установления транспортного сообщения с Нахичеванью Азербайджан имеет возможность использовать иранскую территорию.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о полном и бессрочном прекращении огня, а также о восстановлении торговых, транспортных и дипломатических связей. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп на церемонии подписания соглашения в Белом доме, которая состоялась 9 августа.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше