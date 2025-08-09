Иран выступил против коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее», — сообщил советник верховного лидера в интервью агентству Tasnim. Он также выразил уверенность, что против этого настроена и РФ.