Иран выступил против коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью

Иранское руководство считает, что РФ также настроена против создания данного коридора.
Иран выступил против создания транспортного коридора, который соединял бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Об этом рассказал советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.
«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее», — сообщил советник верховного лидера в интервью агентству Tasnim. Он также выразил уверенность, что против этого настроена и РФ.
Велаяти заявил, что иранское руководство убеждено в поддержке России по вопросу недопустимости передачи контроля над Зангезурским коридором Соединенным Штатам, поскольку подобные действия со стороны НАТО направлены на подрыв сотрудничества между Ираном и Россией. Кроме того, он подчеркнул, что для установления транспортного сообщения с Нахичеванью Азербайджан имеет возможность использовать иранскую территорию.
Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о полном и бессрочном прекращении огня, а также о восстановлении торговых, транспортных и дипломатических связей. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп на церемонии подписания соглашения в Белом доме, которая состоялась 9 августа.