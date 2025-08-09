Ричмонд
Рухнувшая стена убила мальчика на глазах отца в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла в субботу в Нижнем Новгороде: шестилетний мальчик погиб в результате обрушения заброшенного гаража.

Трагедия произошла в субботу в Нижнем Новгороде: шестилетний мальчик погиб в результате обрушения заброшенного гаража. Информацию об этом распространил главк МЧС РФ по Нижегородской области в своем Телеграм-канале.

Согласно сообщению ведомства, инцидент случился в Автозаводском районе города на улице Раевского. Отец с сыном проходили мимо ряда заброшенных гаражных построек.

В какой-то момент одно из зданий внезапно рухнуло, завалив ребенка.

На место были направлены спасатели. Четыре специалиста чрезвычайного ведомства извлекли тело мальчика из-под завалов. На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

