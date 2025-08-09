Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани

«Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА сегодня днём], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно», — написал он в своём телеграм-канале. Подробности атаки и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти разных местах. По данным штаба, в двух случаях обломки не причинили ущерба, тогда как в трёх случаях повреждения зафиксированы.