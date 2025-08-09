Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека ранены при атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Славянск-на-Кубани пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своём Telegram-канале. По его данным, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь сразу после инцидента.

Источник: Life.ru

«Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА сегодня днём], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно», — написал он в своём телеграм-канале. Подробности атаки и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти разных местах. По данным штаба, в двух случаях обломки не причинили ущерба, тогда как в трёх случаях повреждения зафиксированы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше