Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани

Раненым своевременно оказали медицинскую помощь.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека получили осколочные ранения из-за атаки беспилотника ВСУ на Славянск-на-Кубани. Врачи оказали им помощь, сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

«Четыре человека пострадали, у всех выявлены осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в результате атаки были повреждены семь домов и шесть машин. Синяговский отметил, что сотрудники городских служб оперативно выезжают на места ЧП для оценки ущерба и помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что средства российской ПВО сбили 35 украинских БПЛА над российскими регионами. В Минобороны РФ уточнили, что 19 дронов сбито над Краснодарским краем, 9 — над Брянской областью, 4 — над Азовским морем, 2 — над Калужской областью, 1 — над Московским регионом.

