Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

В Славянском районе Кубани в результате атаки украинских БПЛА осколочные ранения получили четыре человека, повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.
«Медицинская помощь оказана своевременно», — написал Синяговский.
Он добавил, что службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим, принимаются все необходимые меры.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении обломков беспилотников в трех районах региона.
