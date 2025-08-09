Ричмонд
Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

В Славянском районе Кубани в результате атаки украинских БПЛА осколочные ранения получили четыре человека, повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей.

В Славянском районе Кубани в результате атаки украинских БПЛА осколочные ранения получили четыре человека, повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

«Медицинская помощь оказана своевременно», — написал Синяговский.

Он добавил, что службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим, принимаются все необходимые меры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении обломков беспилотников в трех районах региона.

