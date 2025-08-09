Стала известна дата прощания с народным артистом Краско

В начале августа сообщалось, что Иван Краско находился в реанимации в тяжелом состоянии, его кормили через зонд, а родственники и представители просили помощи для организации ухода. Директор актера подтверждал, что Краско сохранял чувство юмора несмотря на болезнь. Близкие до сих пор не могут поверить в смерть артиста.