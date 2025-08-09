Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кавказе живодёр с влиятельными связями проломил псу голову на глазах у детей

В Центральном парке Владикавказа мужчина с молотком пытался жестоко расправиться с собакой прямо перед изумлёнными детьми и их родителями. К счастью, животное выжило и сейчас проходит курс лечения, а неадекват задержан. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Местные жители вспоминают, что этот человек уже попадал в поле зрения правоохранителей. По их словам, он ранее оставлял в детской зоне парка тела убитых и изуродованных животных. Однако как утверждают свидетели, подозреваемый неоднократно выходил на свободу благодаря покровительству близкого родственника, занимающего высокий пост.

«Направим все письма в правоохранительные органы. Хотя судя по контенту, который я не буду публиковать целиком, тут скорее длительное медицинское лечение необходимо», — заключила Мизулина.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве местные жители нашли на остановке умирающего избитого пса с черепно-мозговой травмой. Ветеринары были уверены, что такое с несчастной собакой мог сотворить только человек. Теперь в столице разыскивают виновного.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше