На Кавказе живодёр с влиятельными связями проломил псу голову на глазах у детей

В Центральном парке Владикавказа мужчина с молотком пытался жестоко расправиться с собакой прямо перед изумлёнными детьми и их родителями. К счастью, животное выжило и сейчас проходит курс лечения, а неадекват задержан. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.