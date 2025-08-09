ВСУ массово атаковали российские курорты у Азовского моря

В течение двух часов средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты в различных регионах страны. Семь — над Тульской областью, столько же над Брянской областью, четыре — в небе Краснодарского края, три — над Калужской областью, два — над акваторией Азовского моря, два — над Орловской областью и один — над территорией Курской области.