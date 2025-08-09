Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения в аэропорту Сочи ввели в целях безопасности пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи временно остановлены взлеты и посадки самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани через Telegram-канал. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе пояснили, что мера необходима для защиты гражданских самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Напомним, что аналогичные меры вводились и днем ранее. Тогда причиной ограничений тоже называли обеспечение безопасности пассажиров.