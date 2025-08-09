В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи временно остановлены взлеты и посадки самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани через Telegram-канал. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе пояснили, что мера необходима для защиты гражданских самолетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.
Напомним, что аналогичные меры вводились и днем ранее. Тогда причиной ограничений тоже называли обеспечение безопасности пассажиров.